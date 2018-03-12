Российские конькобежцы завоевали бронзу чемпионата мира в Солт-Лейк-Сити

12 марта 201809:19
Российские конькобежцы завоевали бронзу чемпионата мира в Солт-Лейк-СитиЧитайте нас в Telegram
Сборная России по конькобежному спорту заняла третью строчку на проходящем в американском Солт-Лейк-Сити юниорском чемпионате мира. За российскую команду выступали Сергей Логинов, Александр Подольский и Егор Школин. Результат россиян составил 3 минуты 44,733 секунды.
Успех в командной гонке с результатом 3 минуты 44,557 секунды праздновали южнокорейские спортсмены. Следом за ними расположилась команда Японии с показателем 3.44,685.
Напомним, что ранее на чемпионате мира среди юниоров бронзовые медали России в индивидуальных соревнованиях принес Егор Школин на дистанции 5000 метров, а в командных состязаниях россияне заняли третью строчку в спринте.
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