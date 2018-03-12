Аршавин отметил старт чемпионата Казахстана победным голом

В минувший уикенд стартовал очередной чемпионат Казахстана по футболу. В матче первого тура первенства отличился российский легионер клуба "Кайрат" Андрей Аршавин. Он забил гол в ворота соперников из "Кызыл-Жар", который стал победным.

Бывший форвард сборной России принял передачу с фланга и вторым касанием проткнул мяч мимо голкипера "Кызыл-Жара", сообщает Eurosport.Ru. Контракт 36-летнего нападающего с "Кайратом" рассчитан до конца текущего сезона.