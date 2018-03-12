Собаки в Истре загрызли мужчину, от которого беременна племянница Лозы

В минувшие выходные под Истрой произошла трагедия. Как сообщили в управлении СК РФ по Московской области, там стая собак напала на мужчину и женщину. Мужчина от укусов собак скончался, женщина с травмами госпитализирована.

Музыкант Юрий Лоза в своем "Фесбуке" 12 марта написал, что мужчина, которого загрызли собаки, совершил героический поступок, отдав свою жизнь ради спасения неизвестной девушки.

Оказалось, этот мужчина – отец будущего ребенка племянницы Юрия Лозы. По его словам, "когда такая кошмарная история происходит где-то в глухомани, ищешь оправдание в среде обитания и невозможности контроля". "Но когда узнаёшь, что это произошло в Истринском районе, просто отказываешься поверить в произошедшее", — пишет музыкант.

"Однако поверить придётся, потому что рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьей", — признался Лоза.

В настоящее время следователи и сотрудники службы по отлову животных ищут стаю бродячих собак, которые напали на людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.