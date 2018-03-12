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12 марта 201811:16

Собянин: москвичи перешагнут возрастной рубеж 80+ через пять лет

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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Продолжительности жизни москвичей превысит 80-летний рубеж через 5 лет – в 2023 или 2024 году, считает мэр Москвы Сергей Собянин – об этом он написал на своем персональном сайте.

Правда, по словам мэра, это произойдет, если продолжится работа по улучшению системы здравоохранения. "Ведь чем дольше живут люди, тем больше требований предъявляется к медицине", — пояснил Собянин.

Эту задачу градоначальник недавно обсуждал с главными врачами и экспертами в сфере здравоохранения и поддержал их предложения по разработке стратегии развития медицины в Москве.

Собянин отметил, что следует оценить текущее состояние здравоохранения, выявить проблемы, "поставить амбициозные задачи и сконцентрировать ресурсы города для их выполнения".

Мэр подчеркнул, что столичное здравоохранение, несмотря на все имеющиеся проблемы, одно из лучших среди городов мира.

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