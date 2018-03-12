Массимо Каррера: никогда не буду ныть из-за нехватки игроков

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера после матча 22 тура чемпионата России по футболу со "СКА-Хабаровск" прокомментировал слова своего коллеги по тренерскому цеху из питерского "Зенита" Роберто Манчини. Ранее наставник "сине-бело-голубых" сказал, что ему не хватает исполнителей.

"Это дело Манчини. Лично я доволен игроками, которые имеются в моем распоряжении, и действиями руководителей клуба, – сказал Каррера, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Мои футболисты сильнейшие для меня и я никогда не буду ныть, потому что мои игроки выкладываются на поле".

Напомним, что в 22 туре "Спартак" одержал победу над хабаровчанами со счетом 1:0, в то время как "Зенит" сыграл в нулевую ничью с "Ростовом". По итогам тура москвичи опередили в таблице питерцев – в активе "красно-белых" 41 балл и третья строчка в таблице, у "Зенита" – 39 очков, которые позволяют им занимать пятое место.