Татьяна Акимова не выступит на этапе Кубка мира в Норвегии

После завершения этапа биатлонного Кубка мира в финском Контиолахти руководители национальной сборной России огласили состав команды на следующий турнир, который пройдет в норвежском Холменколлене с 15 по 18 марта. В Норвегию не поедет Татьяна Акимова.

Причиной отсутствия Акимовой в составе на норвежский этап стало нездоровье, из-за болезни российская биатлонистка была вынуждена пропустить несколько тренировок накануне этапа в Финляндии.

В состав женской сборной вошли Екатерина Юрлова, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Виктория Сливко. Мужская команда россиян выглядит так: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.