ЦИК считает агитацией предвыборные надписи на льду водоемов

Надписи на льду водоемов в поддержку или против кандидатов в президенты РФ могут признать агитацией, если будут опубликованы в СМИ, передает "Интерфакс".

Как сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа в ходе пресс-конференции, если на льду какого-нибудь водоема, относящегося к внутренним водам Санкт-Петербурга, появляется надпись "Голосуй за кого-то" или "Голосуй против того-то", это — агитация. "А если это изображение в дальнейшем будет тиражироваться или демонстрироваться публично, то материал будет являться агитационным. По его словам, сама надпись на льду в данном случае не будет считаться агитационным материалом".

Как сообщалось ранее, в начале марта в Петербурге на льду Фонтанки появилась надпись против одного из кандидатов. Позже стало известно, что ее сделали 9 волонтеров другого кандидата, их доставили в полицию.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.