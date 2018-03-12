Фальшивые новости распространяются в соцсетях быстрее настоящих

Тема:
Психология 3 часа назад
Фальшивые новости распространяются в соцсетях быстрее настоящихЧитайте нас в Telegram
Ещё несколько десятилетий назад, чтобы узнать о последних событиях в мире, люди покупали газету или ждали выпуск новостей, а для поиска последнего неразгаданного слова в кроссворде – шли в библиотеку. Однако с развитием интернет-технологий информация проникает в нашу жизнь ежеминутно и со всех сторон, а новости разлетаются если не со скоростью света, то уж точно быстрее скорости звука.
Исследователи из Массачусетского технологического института предупреждают, что в этом потоке легко захлебнуться. Результаты последнего исследования показывают, что ложные новости распространяются в Интернете гораздо быстрее и охватывают более широкую аудиторию, чем настоящие.
Скорее всего, фальшивые новости возникли вскоре после того, как люди впервые начали обмениваться сплетнями. Но сегодня, в эпоху соцсетей, это явление приобрело по-настоящему массовый характер.
Синан Арал (Sinan Aral) и его коллеги воспользовались шестиуровневой системой проверки подлинности информации, чтобы проанализировать распространение 126 тысяч новостных сообщений среди трёх миллионов пользователей Twitter в период с 2006 по 2017 год.
Оказалось, что наименьшей популярностью пользовались новости со степенью достоверности около 98%. Даже самые интересные правдивые посты редко набирали более тысячи просмотров, в то время как рейтинг фальшивок возглавляли многочисленные сообщения, разлетевшиеся среди 100 тысяч человек.
Помимо этого пользователи социальных сетей в два раза чаще стремились поделиться со своими подписчиками ложными новостями, нежели достоверной информацией.
Известно, что для распространения ложной информации часто используются так называемые автоматизированные боты. Команда воспользовалась специальным программным обеспечением, чтобы исключить их влияние на результаты. Но даже после этого поддельные новости, созданные людьми, легче находили отклик у пользователей.
Чтобы понять причины столь заметной разницы в популярности, учёные обратили внимание на смысловой посыл сообщений. Анализ показал, что заголовки большинства ложных новостей призваны вызвать у читателя страх, отвращение или удивление. В то же время реальные новости чаще вызывают грусть, радость и доверие. Авторы статьи, опубликованной в журнале Science, считают, что именно чрезмерная сенсационность фальшивых новостей привлекает к ним столько внимания в Интернете.
"Twitter стал одним из основных источников новостей, – говорит соавтор исследования Соруш Восои (Soroush Vosoughi). – Но теперь я понял, что значительная часть того, что я читал в социальных сетях, было неправдой".
Кстати, ранее проект "Вести.Наука" уже рассказывал об опасности фальшивых новостей, которые формируют мнение людей, даже когда известно, что это "утка". Кроме того, люди часто не могут отличить поддельные и реальные фотографии, что даёт мошенникам дополнительные инструменты для манипуляций. А чтобы им противостоять, учёные придумали использовать "вакцинацию" от новостных подделок.
Ранее по теме
-
Как люди отреагируют на открытие внеземной жизни. Исследование20 суток назад
-
Недоношенные дети имеют меньше друзей1 месяц назад
-
Своя правда: люди чаще отрицают факты, сказанные не на родном языке1 месяц назад
-
"Житейская мудрость" зависит от социального класса. Чем беднее, тем мудрее?2 месяца назад
-
Психологи объяснили, почему нельзя смешивать работу и личную жизнь2 месяца назад
-
Избыток игрушек мешает детям мыслить творчески3 месяца назад
Сейчас
Песков прокомментировал слова Путина о "пурге"
Картина дня
-
Фильм "Путин" за сутки собрал 4 миллиона просмотров
- Собаки в Истре загрызли жениха племянницы Лозы
- Россия снова выбрала Самойлову для "Евровидения"
- Крым и Донбасс заставляют просить прощения у Киева
- Отравление Скрипаля может закончиться санкциями
Самое читаемое
-
Путин сообщил, кто сменит его на посту президента
- Указали место: посол Украины надоел немецким властям
- Неизвестный препарат помог финской лыжнице выиграть три награды Пхенчхана
- Сирийские ловушки: боевики бьют по днищам танков из РПГ
- Школьницы сняли на видео жестокое избиение сверстницы
Авто.Вести.Ru
-
Новейший Volkswagen Teramont: российские цены
- Лучшие девушки автосалона в Женеве
- Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!
- Обновленный Mercedes-Benz C-Class взял технологии у "старших"
- В Kia сообщили, когда в России стартует обновленная Optima
Экономика
-
Миру грозит долларовый кризис?
- Трамп начал торговую войну. Для чего?
- Глава КНР сможет править бессрочно
- 10 вымирающих регионов России
- Ядерное оружие и политика: необходимый противовес
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Как алкоголь может навредить здоровью: рак, психоз и не только
- 14 мифов о сне, в которые не стоит верить
- Родители, сажающие детей на диету, не всегда правы
- Правда или миф: растут ли волосы и ногти после смерти?
- Есть вопрос: что делать с недостатком витамина D
Вести в 20.00
-
Отравление Скрипаля: новая антироссийская истерия
- Путин рассказал об упырях и стартапах
- Самое оригинальное поздравление с 8 марта
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
Жертвы долевых рейдеров объединились против столичного нотариуса
- Собянин: за месяц в Москве убрали втрое больше снега, чем за прошлую зиму
- Схему обмана из салонов красоты теперь используют в частных медцентрах
- Водители-агрессоры: кто они, и почему наказание их не пугает?
- Стирая историю: на Покровке закрыта старейшая в столице булочная
- Поэма, где картины заменяют главы: Василий Верещагин в Третьяковке
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Игра Bitcoin Tycoon: почувствуй тяготы майнинга
- 10 игр, которые "умрут" в течение ближайших 5 лет
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Стивен Спилберг: у истоков Call of Duty и всей современной поп-культуры
- Разработчики «Ведьмака» намекнули на скорое возвращение Геральта
Наука
-
Собаки формируют чёткое представление о цели, которую ищут по запаху
- "Кислородный" фотосинтез на миллиард лет старше, чем считалось ранее
- Секрет "Ледяного человека": открыты новые возможности мозга и тела
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"