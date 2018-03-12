Фальшивые новости распространяются в соцсетях быстрее настоящих

Ещё несколько десятилетий назад, чтобы узнать о последних событиях в мире, люди покупали газету или ждали выпуск новостей, а для поиска последнего неразгаданного слова в кроссворде – шли в библиотеку. Однако с развитием интернет-технологий информация проникает в нашу жизнь ежеминутно и со всех сторон, а новости разлетаются если не со скоростью света, то уж точно быстрее скорости звука.

Исследователи из Массачусетского технологического института предупреждают, что в этом потоке легко захлебнуться. Результаты последнего исследования показывают, что ложные новости распространяются в Интернете гораздо быстрее и охватывают более широкую аудиторию, чем настоящие.

Скорее всего, фальшивые новости возникли вскоре после того, как люди впервые начали обмениваться сплетнями. Но сегодня, в эпоху соцсетей, это явление приобрело по-настоящему массовый характер.

Синан Арал (Sinan Aral) и его коллеги воспользовались шестиуровневой системой проверки подлинности информации, чтобы проанализировать распространение 126 тысяч новостных сообщений среди трёх миллионов пользователей Twitter в период с 2006 по 2017 год.

Оказалось, что наименьшей популярностью пользовались новости со степенью достоверности около 98%. Даже самые интересные правдивые посты редко набирали более тысячи просмотров, в то время как рейтинг фальшивок возглавляли многочисленные сообщения, разлетевшиеся среди 100 тысяч человек.

Помимо этого пользователи социальных сетей в два раза чаще стремились поделиться со своими подписчиками ложными новостями, нежели достоверной информацией.

Известно, что для распространения ложной информации часто используются так называемые автоматизированные боты. Команда воспользовалась специальным программным обеспечением, чтобы исключить их влияние на результаты. Но даже после этого поддельные новости, созданные людьми, легче находили отклик у пользователей.

Чтобы понять причины столь заметной разницы в популярности, учёные обратили внимание на смысловой посыл сообщений. Анализ показал, что заголовки большинства ложных новостей призваны вызвать у читателя страх, отвращение или удивление. В то же время реальные новости чаще вызывают грусть, радость и доверие. Авторы статьи, опубликованной в журнале Science, считают, что именно чрезмерная сенсационность фальшивых новостей привлекает к ним столько внимания в Интернете.

"Twitter стал одним из основных источников новостей, – говорит соавтор исследования Соруш Восои (Soroush Vosoughi). – Но теперь я понял, что значительная часть того, что я читал в социальных сетях, было неправдой".

Кстати, ранее проект "Вести.Наука" уже рассказывал об опасности фальшивых новостей, которые формируют мнение людей, даже когда известно, что это "утка". Кроме того, люди часто не могут отличить поддельные и реальные фотографии, что даёт мошенникам дополнительные инструменты для манипуляций. А чтобы им противостоять, учёные придумали использовать "вакцинацию" от новостных подделок.