Парламент Крыма: Украина сама попросит прощения за все, что натворила на полуострове

Власти Крыма заявили, что в Киеве должны попросить прощения за то, что натворили на полуострове.

Вице-спикер парламента республики Ефим Фикс сказал, что в Крыму никогда не забудут, как украинские власти устраивали водную, энергетическую и транспортную блокады. Он подчеркнул, что "крымчане сами разберутся и будут работать во благо Крыма"

"То, что во времена Украины не успели развалить, мы будем созидать и поднимать. У кого просить прощения? Придет время, когда они будут просить прощения перед крымчанами за все, что натворили в Крыму", — заявил Фикс РИА Новости.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко сообщил, что написал законопроект "О прощении". В соответствии с ним жители Крыма и Донбасса должны признать свою вину, раскаяться и попросить прощения за совершенные "преступления" на "оккупированных" территориях. "Раскаявшихся" будут ограничивать в гражданских правах, в частности, запрещать им работать в органах власти и участвовать в выборах.