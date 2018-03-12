"Реал" рассматривает Салаха в качестве замены Бэйлу

Мадридский "Реал" намерено сделать предложение английскому "Ливерпулю" по трансферу нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха. Сообщается, что боссы "Королевского клуба" рассматривают египтянина в качестве замены Гарэту Бэйлу, который, в свою очередь, рассматривает вариант с возвращением в Англию.

Известно, что мадридцы оценивают Салаха в 160 миллионов евро и собираются предложить руководителям "Ливерпуля" именно эту сумму, о чем сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на испанское издание El Confidencial. Примечательно, что трансферная стоимость футболиста оценивается вдвое меньше – 80 миллионов евро. Однако сами ливерпульцы не собираются расставаться с игроком даже за 160 миллионов евро. По сообщению Чемпионат.Com со ссылкой на близкого к клубу источника, возможен вариант, согласно которому "красные" расстанутся со своим футболистом за 180 миллионов.

Напомним, что действующий контракт Салаха с "Ливерпулем" рассчитан еще на 2,5 года. В текущем сезоне он провел за команду 29 игр и забил 24 гола.