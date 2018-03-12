Президент "Пари Сен-Жермена" хочет убедить Неймара остаться

Руководители французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" обеспокоены сообщениями о том, что бразилец Неймар готов покинуть команду, и не собирается возвращаться в Париж после того, как вылечит травму. Президент "ПСЖ" готов встретиться с форвардом.

Неймар несколько дней назад получил серьезную травму, был вынужден лечь под нож хирурга и теперь в Бразилии проходит реабилитацию. При этом ряд изданий сообщили, что после выздоровления бразилец не хочет возвращаться в "ПСЖ", где у него не сложились отношения с рядом игроков и где его третируют болельщики.

Президент "ПСЖ" Нассер аль-Хелайфи вместе со спортивным директором команды Антеру Энрике готовы лично отправиться в Бразилию, чтобы навестить футболиста, восстанавливающегося после операции, и поговорить с ним, сообщает Diario Sport со ссылкой на канал Telefoot.