Волгоградка задушила 9-месячного ребенка и подарила его коляску многодетной подруге

В Волгоградской области следователи разбираются в обстоятельствах чудовищной трагедии. Там 26-летняя мать 9-месячного ребенка и трехлетней дочери после ссоры со своей матерью уехала с новорожденным сыном из города Фролово в Волгоград.

В областной столице она сняла квартиру, сдающуюся посуточно, где вечером 3 марта задушила ребенка. Убедившись, что он умер, мать завернула тело в детское одеяло, сходила в ближайший магазин, где купила продукты и полиэтиленовые мусорные пакеты объемом 160 литров.

Вернувшись в квартиру, женщина поместила тело ребенка в пакет и выбросила его в мусорный контейнер, сообщает региональное управление СК РФ по Волгоградской области.

Затем она поехала в город Волжский к своей подруге, которая накануне родила шестого ребенка, и подарила ей детскую коляску, а также вещи своего убитого сына.

При этом своему другу из Фролово женщина сказала, что уронила сына в ванную, он умер, и она его похоронила.

Подозреваемая уже заключена под стражу. Во время допроса она пояснила, что второй ребенок был нежеланным, воспитывать она его не хотела. При этом ее упрекали родители из-за отсутствия постоянного заработка. Поэтому, заявила женщина, она и решила избавиться от сына.

В настоящее время следователи ищут останки тела ребенка.