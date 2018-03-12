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12 марта 201813:03

В подмосковной Истре отловили бродячих собак-людоедов
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В Подмосковье сотрудники специальной организации отловили бродячих собак, которые насмерть загрызли 19-летнего парня.

Как сообщает ТАСС, соответствующее распоряжение сделал глава городского округа Истра Андрей Дунаев. Он призвал местных жителей направлять ему сообщения о собаках, "выгуливающихся в вольном режиме без сопровождения".

11 марта в поселке Курсаково Истринского округа стая бродячих собак напала на женщину. Ее попытался спасти Олег Шушунов. Ценою собственной жизни он отбил женщину от собак. Сейчас она находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Позже музыкант Юрий Лоза сообщил, что молодой человек – это отец будущего ребенка его племянницы.

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