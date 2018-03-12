"Космический" лёд в алмазах рассказал о воде, текущей на рекордных глубинах

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Геология и науки о Земле 16 минут назад
"Космический" лёд в алмазах рассказал о воде, текущей на рекордных глубинахЧитайте нас в Telegram
Вкрапления так называемого льда VII в драгоценные камни стали свидетельством существования жидкой воды на границе верхней и нижней мантии. Это первый случай, когда эта модификация льда обнаруживается на Земле в естественных условиях, и первое свидетельство существования химически свободной воды на таких глубинах. Об открытии сообщает научная статья, опубликованная в журнале Science командой во главе с Оливером Чаунером (Oliver Tschauner) из Университета Невады, США.
Со школьной скамьи нам известно, что вещество бывает газообразным, жидким и твёрдым. Однако у твёрдого состояния существует несколько разновидностей или, как говорят специалисты, фаз. Они отличаются друг от друга строением кристалла. У льда таких фаз открыто больше десятка, и они пронумерованы римскими цифрами. Между прочим, есть среди них и лёд IX, к счастью, не имеющий ничего общего со страшным веществом, придуманным Воннегутом.
Лёд VII до сего дня специалисты видели только в лаборатории. И не мудрено: ведь он образуется при давлении в 210 тысяч атмосфер. Правда, астрономы считают, что подобная экзотика встречается на дне водного океана на Титане и в недрах богатых водой планет.
Однако команда Чаунера обнаружила вкрапления этого вещества во вполне земных алмазах. Драгоценные камни были собраны в Китае, Сьерра-Леоне, Ботсване, Заире и ЮАР.
Как отмечает ресурс Phys.org, минералы образовались при температуре более 500 градусов Цельсия и давлении, соответствующем глубинам в 600–800 километров. Это переходный слой между верхней и нижней мантией. На поверхность планеты они попали благодаря мантийной конвекции. По мере движения алмазов к поверхности и падения температуры вода внутри них перешла в состояние "льда-7". Исходно она была жидкой.
"Богатый водой внутренний мир" нашей планеты для учёных не новость. По оценкам экспертов, недра Земли, включая ядро, мантию и кору, могут содержать живительную влагу в объёме 90 Мировых океанов. Однако до сих пор геологи полагали, что на больших глубинах вода химически связана в кристаллогидратах. Работа Чаунера – первое доказательство существования свободной воды так глубоко под землёй.
Как уточняет журнал Science, вместе со льдом были обнаружены крошечные кристаллы кальцита и различных солей. Таким образом, вода в глубинах мантии отнюдь не пресная, что, впрочем, не удивительно.
Исследование не отвечает на вопрос о размере резервуаров этой воды и о том, насколько часто они встречаются. Тем не менее, вкрапления льда в алмазах из разных частей света указывают на то, что это явление планетарного масштаба.
Открытие свободной жидкой воды на таких глубинах может серьёзно повлиять на модели движения вещества в мантии, порождающего тектонику литосферных плит, а в конечном счёте – землетрясения, извержения вулканов и другие подобные процессы.
К слову, благодаря работе группы Чаунера лёд VII уже признан Международной минералогической ассоциацией (IMA) в качестве нового минерала. Любопытно, что открытие было сделано в сущности случайно. Никто не предполагал найти в этих алмазах экзотический лёд.
"Мы искали углекислый газ, – признаётся Чаунер. – На самом деле мы все ещё ищем его".
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о других сюрпризах из глубин мантии: резервуарах кислорода и углерода, "реликтовом веществе", помнящем первозданную Землю, и окисленном железе, немало удивившем геологов.
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