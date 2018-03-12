Жесткая посадка в Катманду: самолет съехал с ВПП и загорелся

Пассажирский самолет Bombardier Q400 авиакомпании US-Bangla Airlines, летевший из столицы Бангладеш Дакки в столицу Непала Катманду, загорелся после совершения жесткой посадки в непальском международном аэропорту Трибхуван, передает "Интерфакс". При крушении самолета пострадали не менее 17 человек, они госпитализированы.

По данным местных СМИ, во время посадки лайнер, на борту которого находились 67 пассажиров, сошел с взлетно-посадочной полосы и врезался в расположенное рядом с аэропортом футбольное поле, после чего загорелось.

Сотрудники аэропорта предполагают, что причиной аварии могли стать технические неполадки самолета, передает ТАСС.