Авиакатастрофа в Непале: 38 погибших, 23 пострадавших

Не менее 38 человек погибли в результате крушения самолета в районе аэропорта Катманду, еще 23 человека ранены, о состоянии еще 10 ничего неизвестно, передает "Интерфакс". Ранее сообщалось о 17 пострадавших.

Лайнер бангладешской компании US-Bagnla, летевший из Дакки в Катманду, упал на футбольное поле к востоку от аэропорта. После крушения самолет охватил пожар. Представители аэропорта предполагают, что причиной катастрофы могла стать неисправность техники.

Граждан России, по предварительным данным, на борту самолета не было, дипломаты уточняют информацию.