"На белом коне": клинский гонщик объяснил свое поведение миссией

"На белом коне": клинский гонщик объяснил свое поведение миссиейЧитайте нас в Telegram
Более 10 машин, в том числе три служебных, повредил случайно оказавшийся в подмосковном Клину 35-летний уроженец Новгородской области, на угнанном УАЗе намеревавшийся добраться до Москвы, чтобы выполнить "свою миссию". В отделении, после осмотра врачей и оказания первой помощи, он недоумевал, за что же его задержали.
"Я не должен был в Клину оказаться, я должен был в Москве оказаться, но меня мой попутчик не послушал. Я ему говорю: "Тебе к Богу надо!", поехали к моему отцу. А задержали меня за развлечения — просто покатался на белом коне. Отец мне, получается, его подарил, и те машины, получается, подарил. Вообще я еду миссию выполнять — мне надо с отцом встретиться", — путанно объяснил свою цель Евгений.
За несколько часов до этого он устроил дебош в торговом центре, убежал от охранников на подземную парковку, где вскрыл дверь белого УАЗа и отказывался выходить наружу. При появлении стражей порядка Евгений пошел на таран — несколькими ударами он сдвинул перегородившую ему дорогу служебную машину, зацепил несколько припаркованных автомобилей и отправился колесить по городу. За время похождений — а остановили "миссионера" только стрельбой — он разбил еще две полицейские машины и повредил несколько легковушек.
Бывший дальнобойщик заявил, что не употребляет ни наркотики, ни алкоголь, так как это яд. Свое задержание он счел чистой воды недоразумением, поскольку "каждый волен кататься на чем ему заблагорассудится", только поворачивать все время надо налево. На вопрос о прежних судимостях Евгений толком не ответил, припомнив лишь, что однажды он уже устраивал массовое ДТП на фуре.
В результате заезда по дворам Клина травмы получил один инспектор ДПС.
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