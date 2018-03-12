"Клеточный секрет" татуировок позволит удалять их более эффективно

Людям с татуировками приходится часто отвечать на вопрос: "Это на всю жизнь?". В большинстве случаев ответ положительный, если, конечно, человек в будущем не захочет удалить рисунок со своей кожи.

При этом со временем даже качественно сделанные татуировки тускнеют, но полностью не исчезают. Долгое время считалось, что это постоянство обеспечивается тем, что чернила внедряются в глубокие слои кожи (дерму), которые не регенерируют. Однако французские учёные выяснили, что дело совсем в другом.

Оказывается, после нанесения чернил цветной пигмент съедают особые клетки кожи – макрофаги. Они присутствуют практически в каждом органе и ткани, где выступают на передовой линии иммунной защиты, отбиваясь от патогенов и пожирая бактерии, а заодно и остатки погибших клеток и чужеродных для организма частиц.

Тот факт, что именно макрофаги "съедают" в том числе пигмент татуировок, был открыт ещё несколько лет назад. Но тогда исследователи решили, что эти иммунные клетки затем просто остаются на своём месте, обеспечивая тем самым постоянство рисунка на коже.

Однако в ходе новой работы иммунологи выяснили, что макрофаги всё-таки отмирают, но перед этим "передают по наследству" своим преемникам тот самый пигмент. Вот почему с виду кажется, что татуировка почти не изменяется.

Авторы поясняют: когда игла пронзает кожу, чтобы оставить в ней чернила, защитные клетки сразу же стягиваются к месту "ранения". Там-то они и лакомятся частицами краски, вероятно, принимая их за чужеродные патогены из окружающей среды (доказано, что татуировки привносят в организм опасные наночастицы).

Но как понять, что происходит со "съеденным" пигментом, если макрофаг погибает? Чтобы узнать наверняка, исследователи создали генно-модифицированных мышей. На их хвосты нанесли татуировки, а затем убили макрофагов в глубоких слоях кожи и некоторых других тканях, сделав инъекцию специального раствора.

Оказалось, что в течение нескольких недель на место убитых защитных клеток пришли другие, развивавшиеся из клеток-предшественников миоцитов. В результате внешний вид татуировок на хвостах грызунов почти не изменился (на фото ниже показаны хвосты мышей до и после гибели макрофагов).

Тесты показали, что мёртвые макрофаги выделяют пигменты в окружающую среду, но эти частицы не успевают рассеяться: их быстро находит и заглатывает новое поколение макрофагов. И такой цикл "захват пигмента-высвобождение-новый захват" происходит в слоях татуированной кожи постоянно.

Был и ещё один интересный эксперимент: исследователи пересадили часть татуированной кожи с хвоста одной мыши на хвост другой, который был "чистым". Через шесть недель учёные проверили клетки дермы, и оказалось, что большинство макрофагов, содержащих пигменты, были уже не донорскими, а "родными". Иными словами, макрофаги первой мыши передали "по наследству" съеденные частицы чернил макрофагам из нового организма.

Эксперты полагают, что это знание можно использовать для создания новых методов удаления татуировок. В частности, следует объединить лазерную хирургию с временным торможением деятельности дермальных макрофагов. В результате частицы пигмента не будут поглощаться новыми макрофагами, а начнут постепенно "сливаться" по лимфатическим сосудами, и тогда рисунок, скорее всего, исчезнет бесследно.

Правда, здесь есть один минус: при блокировке макрофагов кожа и ткани мышц останутся на время без защиты, поэтому авторам идеи ещё предстоит доказать не только эффективность, но и безопасность такого подхода.

О текущей работе более подробно рассказывается в статье, опубликованной в издании Journal of Experimental Medicine.

Кстати, сегодня всё большую популярность набирают электронные татуировки, которые позволят отслеживать уровень сахара в крови и управлять устройствами с помощью силы мысли, а ещё превращать родинки и веснушки в сенсоры для управления гаджетом.