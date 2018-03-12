В доме без горячей воды ребенок умер после прыжка в кастрюлю с кипятком

В Бурятии следователи разбираются с обстоятельствами смерти ребенка, упавшего в кастрюлю с кипятком.

На сайте республиканского управления СК РФ сообщается, что 11 марта в квартире одного из домов в поселке Наушки было обнаружено тело 3-летнего мальчика с обширным ожогом туловища и конечностей.

На месте происшествия находилась 33-летняя мать ребенка. Она пояснила, что сын накануне вечером упал в кастрюлю с кипятком.

По предварительным данным, дом, где проживает эта семья, не обслуживался коммунальными службами и был отключен от горячего водоснабжения.

Вечером 10 марта мать мальчика вскипятила воду в большой кастрюле, чтобы помыться, отнесла и поставила ее в ванную, а затем пошла в соседнюю комнату за полотенцем.

В этот момент в ванную забежал малыш, который залез на бортик и спрыгнул в кастрюлю с кипятком. Мать решила, что обратится к медикам утром, а пока ожоги можно вылечить и народными средствами. Она намазала обожженные участки тела ребенка гусиным жиром, а когда поднялась температура, дала ему жаропонижающее лекарство.

Утром следующего дня малыш умер.

По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее правовое решение. При этом следователи обращают внимание на то, что анализ материалов проверок и уголовных дел, связанных со схожими происшествиями, показывает: основными факторами, влияющими на смертность детей в результате несчастных случаев, являются беспечность взрослых и необученность самих детей элементарным правилам безопасности.