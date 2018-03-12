В супермаркете девушку чуть не задавило грудой тележек. Видео

Поход в магазин едва не стоил жизни москвичке. Девушка чудом избежала серьезных травм под колесами тележек из супермаркета.

ЧП произошло на траволаторе торгового центра, расположенного на Шереметьевской улице. На кадрах с камер наблюдения видно, как сотрудники магазина собирают тележки и с трудом выталкивают их на подъемник. Однако в ту же секунду часть из них отделяется от общей массы и на огромной скорости несется вниз прямо на людей.

"Я понимала, что тележки несутся с большой скоростью, я очень переживала, что если я выскочу вперед, они тоже мне ударят в спину. Это было за доли секунды. Я просто отпрыгнула вправо", — рассказывает Динара Мангушева.

Сразу после ЧП девушка обратилась с жалобой к руководству магазина, однако там никак не реагировали. До тех пор, пока она не позвонила в полицию.