Экс-футболист "Ливерпуля" Каррагер плюнул в юную болельщицу "МЮ"

Экс-футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер, ныне являющийся футбольным экспертом на британском ТВ, рискует лишиться своей работы после инцидента, разгоревшегося в Англии.

В субботу, 10 марта после матча чемпионата Англии по футболу между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" один из болельщиков "красных дьяволов" направлялся домой, когда увидел в соседней машине Каррагера. Фанат решил пошутить над ним, напомнив исход поединка (2:1 в пользу "Юнайтед"), и назвав неудачником. Тот не сдержался и плюнул в своего обидчика, задев при этом 14-летнюю дочку фаната "МЮ", которая сидела на заднем сиденье авто. Видео с инцидентом попало в сеть, и теперь телеэксперта ждет серьезный разговор с руководством канала. К нему могут быть применены санкции и, возможно, он лишится работы из-за произошедшего скандала.

"Это неприемлемое поведение, и мы обсудим это с Джейми", — сказали представители телеканала, слова которых приводит Евроспорт.Ru со ссылкой на The Mirror. Сам Каррагер отметил, что не ищет себе оправданий в этой ситуации и приносит свои извинения всей семье болельщиков "Юнайтед".