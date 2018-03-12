Против "Вымпелкома" возбудили дело вслед за "Мегафоном" и МТС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении ПАО "Вымпелком", передает "Интерфакс".

Отчет об отмене внутрисетевого роуминга, представленный компанией, не соответствует требованиям предупреждений ФАС. По данным ведомства, предложенная оператором стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена.

Между тем, в "Вымпелкоме" заявили, что схема изменения тарификации была представлена полностью и в установленные сроки, и эта схема полностью реализует предупреждения ФАС.

В пресс-службе компании отметили, что в соответствии с предложенной схемой изменений, абоненты в путешествиях по России при регистрации в сети "Билайн" уже совсем скоро смогут пользоваться связью на тех же условиях, что и в пределах домашнего региона.

Как сообщалось ранее, ФАС выдала операторам предупреждения об устранении экономически и технологически необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы домашнего региона.