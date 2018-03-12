Кариму Бензема снова прочат расставание с мадридским "Реалом"

В очередной раз испанские спортивные издания муссируют слухи о том, что в мадридском "Реале" грядут крупные перемены. Журналисты уже "увольняли" из "Королевского клуба" Криштиану Роналду и Гарета Бэйла, а теперь взялись за Карима Бензема.

Француза все чаще называют первым в списке игроков, с которыми "Реал" расстанется в следующее межсезонье. Бензема увольняли после разгромного домашнего поражения от "Барселоны" в декабре, затем – после вылета из Кубка страны в конце января. И вот – новый виток сплетен и слухов.

Не секрет, что "Реал" собирается подписать еще одного нападающего и в список потенциальных новичков входят Пьер-Эмерик Обамеянг, Мауро Икарди, Харри Кейн, Мохамед Салах и Роберт Левандовский. Каждый из них может вытеснить из состава кого-то из действующих игроков.

Как сообщает издание El Confidencial, многие члены совета директоров "Реала" разочаровались в игре Бензема и настаивают на его продаже. Все чаще задумывается об этом и президент "Реала" Флорентино Перес и, кто знает, возможно, дни француза в стане "сливочных" сочтены.