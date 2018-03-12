Фанаты ЦСКА вызывают тревогу у властей Лиона накануне матча Лиги Европы

Городские власти французского Лиона в преддверии поединка 1/8 финала Лиги Европы между местной командой и московским ЦСКА опасаются приезжих российских фанатов. По мнению французов, россияне могут спровоцировать беспорядки как непосредственно на самой футбольной арене, так и в черте города.

По разным оценкам сообщается, что на матч собирается приехать от 400 до 500 поклонников армейцев, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на JDD. И именно количество приезжих россиян беспокоит французские власти.

Напомним, что ответная встреча состоится 15 марта на стадионе "Парк Олимпик Лионе", на котором в конце розыгрыша Лиги Европы состоится финал турнира. Первая игра между "Лионом" и ЦСКА в Москве завершилась минимальной победой французов со счетом 1:0.