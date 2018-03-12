Личные факты из жизни великих: в столице впервые представили редчайшие документы

Личные факты из жизни великих: в столице впервые представили редчайшие документыЧитайте нас в Telegram
Родословная Пушкина, герб Лермонтовых и очень личные факты из жизни других великих поэтов, писателей и ученых. Главный московский архив впервые показал широкой публике подлинники уникальных исторических документов. В основе экспозиции — метрические книги.
Метрическая книга Богоявленского собора в Елохове. Ей больше двух столетий. Пометку под номером 73 сделал местный церковный служитель 23 мая 1799 года.
- Во дворе коллежского регистратора Ивана Васильева-Скворцова у жильца его Сергия Львовича Пушкина, майора, родился сын Александр. Подчерк, кстати, довольно хорошо читается для документа XVIII века.
С именем великого русского поэта связаны сразу три экспоната на выставке. Например, журнал, в котором есть запись о регистрации брака Пушкина и Гончаровой.
Первые посетители выставки — экскурсоводы музея Пушкина. Десятки лет они рассказывают о родоначальнике русского литературного языка и все равно словно пьянеют от этих строк и радуются новым фактам.
- Мы сами пушкинисты, экскурсоводы по пушкинским местам. Поэтому для нас вот эти все архивные документы просто клад какой-то. Мы видели почерк Лермонтова, Пушкина. Это беречь надо.
Натуральные чернила и качественная, тряпичная бумага – то, что документы XVIII века дожили до наших дней, уникально, говорят в Госархиве. Здесь поддерживают правильные условия. Например, влажность не больше 55 процентов, температура не выше 19 градусов. Обычно эти ценные бумаги хранятся на полках. По запросу выдают лишь их копии. Условия выставки для исторических документов практически экстремальные.
Оригиналы 14 уникальных исторических документов впервые представили широкой аудитории. Выставляются они в полумраке, поскольку свет может стать губительным для чернил. На сохранность этих раритетов влияют также температурный режим и влажность. Чтобы документы хранились как можно дольше, выставка длилась всего день.
- Если молодежь любит свой город, свою страну, свих писателей, то обязательно стоит посетить подобное мероприятие, потому что это действительно интересно.
Треть экспонатов входит в Государственный реестр уникальных документов России. Разумеется, не только Пушкин — в этих бумагах даты, места, факты из жизни Достоевского, Гоголя, Карамзина, Чехова и Пастернака, ученых Пирогова и Соловьева. Вот метрическая книга, где записана причина смерти автора "Мертвых душ". А вот крестильная распашонка — дочь писателя Достоевского Любовь Федоровна подарила эту рубашку своей крестнице. Эти реликвии хранители решили показать в честь праздника — дня работника архива. В России его отмечают всего 15 лет, хотя дату выбрал еще Петр I. Он же постановил хранить и оберегать национальные документы, как достояние народа.
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