В школах России введут киноуроки для детей и их родителей

При поддержке Министерства культуры и Минобразования планируется обучить около 20 тысяч педагогов по всей России, чтобы включить в школьную программу до 2020 года киноуроки. На них планируется знакомить детей с образцами мирового кинематографа.

Автор этого предложения — член комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова в комментарии RT пояснила, что оно будет рассмотрено на заседании рабочей группы по реализации программы Десятилетия детства.

По ее словам, на киноуроках надо показывать фильмы, "которые имеют воспитательный эффект, учат думать и общаться". Кроме того, такие занятия, считает Жгутова, "должны отвлечь детей от Интернета".

"Кино — наиболее доступный и привлекательный вид искусства для подрастающего поколения. Урок будет состоять из просмотра и глубокого анализа сюжета и образов героев киноленты", — считает автор инициативы.

Она также пояснила, что прививать культуру кино с помощью подобных уроков будут и родителям: для них проведут отдельные занятия.