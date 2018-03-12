Песков не считает, что высокая явка на выборах на руку Путину

Разговоры о том, что кампания ЦИК по повышению явки на выборах президента на руку Владимиру Путину, безосновательны, полагает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, кампания ЦИК по продвижению выборов и продвижению голосования абсолютно легитимна, проходит в соответствии с действующим законодательством электоральным. "Подобные рассуждения — абсолютно беспочвенны. В основном, наверное, это вопрос к политологам", — сказал Песков.

Он заявил, что не пока не может с точностью сказать, где будет голосовать президент РФ Владимир Путин. Традиционно он это делает в Москве, хотя по закону у него есть возможность выбрать для этого другое место, как и у любого гражданина РФ, передает РИА Новости.

Выборы президента России пройдут 18 марта.