ЕС на полгода продлил антироссийские санкции

Евросоюз на полгода продлил санкции в отношении 150 физических лиц и 38 российских компаний, сообщает "Интерфакс".

В коммюнике Совета ЕС говорится, что ограничительные меры связаны с деятельностью, "нарушающей или угрожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Оценка ситуации, отмечается в документе, позволила прийти к заключению об отсутствии причин для изменения санкционного режима.