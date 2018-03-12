Как работает "Краснополь". Минобороны РФ показало стрельбу высокоточным снарядом

Видео со стрельбой высокоточными артиллерийскими снарядами "Краснополь" опубликовало Министерство обороны России. Военные показали, как работает это оружие, начиная с поиска цели и заканчивая ее уничтожением.

Наведением 152-миллиметрового снаряда занимается артиллерийский разведчик с целеуказателем-дальномером. Он должен находится в пределах прямой видимости от цели и направляет на нее луч лазера. Даже если она движется.

Далее самоходная гаубица "Мста-С" стреляет "Краснополем" примерно в район, где находится противник. При подлете к цели головка самонаведения снаряда находит лазерный луч и ведет к нему боеприпас. Точность попадания, по словам военных, достигает 95%. Кстати, "подсвечивать" противника для артиллеристов может как пехота, так и авиация.

Напомним, в январе этого года "Краснополь" прошел боевое крещение в Сирии. Группа спецназа и артиллеристы российских вооруженных сил применили его против террористов, которые в новогоднюю ночь обстреляли из минометов военную базу Хмеймим. Разведчики нашли место, где базировались боевики, и установили за ним наблюдение.

Как только радикальные исламисты вернулись туда, всю группу уничтожили высокоточным артиллерийским снарядом. Также "Краснополем" был разрушен цех, где террористы собирали ударные беспилотники.