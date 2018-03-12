Скандал в греческом футболе: чемпионат могут остановить

Скандал, случившийся во время футбольного матча чемпионата Греции между клубами ПАОК и АЕК, когда президент первой из команд Иван Саввиди выскочил на поле с пистолетом в руках, может спровоцировать отмену и перенос очередных встреч греческого первенства.

На столь радикальных мерах настаивают премьер-министр страны Алексис Ципрас и заместитель министра спорта Георгиос Вассилиадис, сообщает Gazzetta.Gr, Власти намерены перенести следующий тур чемпионата страны с тем, чтобы принять меры к невозможности подобных инцидентов в будущем. Саввиди и его телохранители могут быть арестованы за угрозу убийством.

Как уже сообщали Вести.Ru, на 90-й минуте встречи судья Каминос не засчитал гол ПАОКа, что вызвало возмущение игроков и болельщиков. Саввиди вышел на поле с пистолетом, а спортивный директор ПАОК, в прошлом известный словацкий судья Любош Михел пригрозил Каминосу расправой. Судья изменил свое решение и засчитал спорный гол. Однако игроки АЕКа к тому времени покинули поле, и матч не был доигран.