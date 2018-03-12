Леонид Слуцкий официально назначен наставником голландского "Витесса"

Экс-наставник московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий назначен новым главным тренером голландского клуба "Витесс". Сообщается, что соглашение рассчитано на два года. Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный Twitter футбольного клуба.

"Леонид славится своей тактической изобретательностью, вниманием к каждой детали и четким видением стиля игры команды, – сказал технический директор голландцев Мак рван Хинтум. – В клубе рады, что отныне связаны с человеком, обладающим такими качествами. Он имеет богатый международный опыт, был тренером сборной. При поисках нового наставника мы в первую очередь смотрим на качество специалиста, а не на национальность".

Отметим, что последним местом работы Слуцкого был английский "Халл Сити". Ранее сообщалось, что главным конкурентом россиянина за пост наставника "Витесса" был голландский специалист и экс-игрок сборной Нидерландов Яп Стам.

"Витесс" играет в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов. По итогам 27 туров клуб с 41 баллом занимает шестую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего ПСВ на 27 очков. В текущем сезоне чемпионата клубу осталось сыграть семь игр "регулярки".