"Лидеры России" получили высокие посты в госструктурах

Победители всероссийского конкурса "Лидеры России" получили высокие посты в Министерствах здравоохранения, энергетики и экономического развития РФ. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства, Олег Салагай назначен заместителем министра здравоохранения РФ, Павел Сорокин — заместителем министра энергетики РФ, Илья Торосов — замом министра экономического развития РФ.

Как добавили "Интерфаксу" в пресс-службе конкурса, на сегодняшний день уже 45 участников конкурса "Лидеры России" получили назначения в администрации президента, федеральных и региональных органах исполнительной власти, частных компаниях и госкорпорациях.

Кроме того, директор по развитию HR-экспертизы банка "Хоум Кредит" Татьяна Дьяконова стала помощником министра экономического развития. Начальник отдела корпоративного бизнеса краснодарского филиала АО "ЮниКредит Банк" Максим Дузь назначается заместителем руководителя агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, а председатель управляющего совета программы "Учитель для России" Федор Шеберстов стал директором образовательных проектов агентства по развитию человеческого капитала в ранге советника полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Три новых министра появились в региональных органах власти. Федеральная налоговая служба получила в свои ряды трех победителей конкурса. Кроме того, директор Серпуховского филиала АО "Московская областная энергосетевая компания" Виталий Носов станет первым замминистра энергетики Подмосковья, Евгений Малыгин из филиала АО "Особые экономические зоны" в Республике Бурятия получил пост замминистра туризма республики, Сергей Бурцев, в прошлом директор "Самарского Дома молодежи", возглавит департамент молодежной политики Самарской области. Ещё пятеро участников конкурса были приглашены в крупные госкорпорации и коммерческие компании.

Олег Салагай ранее занимал должность директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России. Кроме того, он входит в состав ряда рабочих групп по линии ВОЗ, БРИКС, двустороннего сотрудничества и является председателем Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.

Павел Сорокин с 2015 года занимал пост руководителя дирекции Аналитического центра ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго РФ.

Илья Торосов является зампредседателя правления АО "Тройка-Д Банк".

Конкурс "Лидеры России" — флагманский проект открытой проектной платформы "Россия — страна возможностей", реализуется комиссией при президенте РФ по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров в рамках исполнения поручения Владимира Путина. В финал конкурса вышли 300 человек, которые получат образовательные гранты в 1 миллион рублей, а у 103 победителей в финале будет возможность в течение года получать консультации наставников проекта.