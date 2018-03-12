Экс-футболист из России погиб после автоварии в Китае

Бывший футболист российских футбольных клубов первой и второй лиг Владимир Герасимов скончался в Китае после того, как серьезно пострадал в автокатастрофе. Родственники и друзья 28-летнего экс-спортсмена собирают средства, чтобы транспортировать его тело в Россию.

Трагический инцидент произошел в ночь с 8 на 9 марта, сообщает канал Евроспорт. Бывший игрок клубов "Металлург" (Выкса), "Калуга", "Ника" и "Волочанин-Ратмир" передвигался по шоссе на скутере и был сбит машиной. Водитель автомобиля скрылся с места аварии и Герасимову никто не оказал помощь на протяжении последующих 2-х часов, из-за чего он скончался.