Словацкие министры увольняются из-за первого в истории страны убийства журналиста

Словацкие чиновники высшего звена подают в отставку под давлением общественности, которая устраивает митинги протеста, призывая расследовать убийство журналиста Яна Кучака. Это первое подобное преступление в истории страны. 12 марта об увольнении объявил министр внутренних дел и замглавы правительства Словакии Роберт Калиняк, сообщает Aktuality.sk.

В конце февраля в своем доме в небольшом городке Велка Мача был застрелен журналист Ян Кучак, перед смертью занимавшийся расследованием связей словацких политиков с итальянской мафией. Вместе с ним была убита его невеста Марина Куснирова.

Трагедия вызвала сильный резонанс в словацком обществе. Из-за скандала в отставку подали министр культуры Марек Мадарик, помощница премьер-министра Мария Трошкова и глава секретариата Совета безопасности Вилиам Ясань.

Все они упоминались в расследовании убитого журналиста.

В начале марта в Словакии прошли многотысячные митинги, участники которых требовали отставки премьер-министра Роберта Фицо и его кабинета.

Объявивший об отставке Роберт Калиняк заявил, что сделал это "для поддержания стабильности в стране".

Ни одного ареста по делу Кучака пока не сделано.