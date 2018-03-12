Наталья Гвоздикова узнала о второй семье идеального мужа Жарикова от журналистки

Они считались идеальной и красивейшей парой советского кинематографа. Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков не только по жизни были вместе, но и в кино сыграли 15 раз мужа и жену.

Однако однажды Наталье позвонила журналистка, которая хорошо знала актрису, и сказала: "Жариков нам изменяет". Так сначала сама актриса, а затем и вся страна узнала, что образцово-показательный муж живет на две семьи.

Другая женщина родила ему детей, и актер их признал. Разрываясь на две семьи, прославленный актер выбрал остаться с женой и сыном. Однако переживания этой ситуации, видимо, подорвали здоровье Жарикова.

Наталья Гвоздикова считает, что измена мужа и сократила ему жизнь. Вскоре после того, как правда выплыла наружу, актера не стало.

В программе "Судьба человека" актриса призналась Борису Корчевникову, что, несмотря ни на что, Евгений остался главным мужчиной всей жизни. Хотя для Гвоздиковой, как и для Жарикова, это был не первый брак.

Наталья рассказывает, как ревновал, приезжая даже на съемки, ее первый муж, как она не решилась родить от него ребенка, и как однажды – на съемках легендарного сериала "Рожденные революцией" – они встретились с Жариковым и поняли, что им суждено быть вместе.

Об успехе, который пришел к Гвоздиковой в 25 лет после выхода фильма "Большая перемена", о съемках в других легендарных советских фильмах, о любви, измене и прощении, — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".