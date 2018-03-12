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"Кокаиновое дело" 2 часа назад

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12 марта 201816:24

"Кокаиновое дело": фигурантам предложили заработать на "дорогом кофе"
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Один из арестованных в России фигурантов "кокаинового дела" Владимир Калмыков рассказал в Мосгорсуде, что оказался втянут в этот процесс, так как предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук предложил ему заработать на перепродаже дорогостоящего кофе.

"У нас не было оснований ему не доверять. Он был вхож в Консульский департамент МИД как к себе домой, ходил туда, как я на работу", — сообщил Калмыков.

В свою очередь другой обвиняемый — Иштимир Худжамов – добавил, что они сотрудничают со следствием и уже участвовали в следственных экспериментах, чтобы "выманить" Андрея Ковальчука, который сейчас находится в Германии, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что в ходе совместной операции со спецслужбами России удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина. Чемоданы с наркотиками были найдены на территории российского посольства.

В Москве в рамках этого дела арестованы три человека: Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. По версии следствия, организатором поставки крупной партии наркотиков является еще один россиянин Андрей Ковальчук. По запросу российских правоохранительных органов он был задержан в пригороде Берлина. 2 марта немецкий суд заключил его под стражу до принятия решения по запросу об его экстрадиции.

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