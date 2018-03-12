Авария с четырьмя авто на Рязанском проспекте в Москве попала на камеры

В результате серьезного ДТП с четырьмя авто на юго-востоке Москвы пострадал 12-летний ребенок. Его пришлось эвакуировать с места ЧП на вертолете. Момент столкновения автомобилей сняла уличная камера наблюдения.

Авария произошла в субботу, 10 марта, на пересечении Рязанского проспекта и 2-го Вязовского проезда в Юго-Восточном административном округе столицы.

На кадрах хорошо видно, как желтая легковушка таранит серебристый внедорожник, который задевает другие машины.

"Столкновение четырех транспортных средств произошло на Рязанском проспекте в месте пересечения с 2-й Вязовским проездом. В результате аварии пострадал 12-летний ребенок. Его эвакуируют вертолетом в медицинское учреждение", — рассказали Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного УГИБДД.

Информация о состоянии ребенка на данный момент, а также о характере полученных им травм не распространяется.