ВКС России обновят все штурмовики Су-25

Все российские штурмовики Су-25, а это около 200 машин, модернизируют до версии СМ3. Контракт пока не подписан, рассказал агентству "Интерфакс-АВН" источник в авиационной отрасли. Однако испытания новой модификации идут уже давно, с января 2017 года.

Су-25СМ3 будет отличаться от предшественников целым рядом новых систем. Например, штурмовик получит комплекс бортовой обороны "Витебск". Этот БКО контролирует пространство на несколько сотен километров вокруг самолета. Если противник начинает наводить на Су-25СМ3 управляемую ракету, то комплекс самостоятельно начнет ставить помехи.

Причем система обороны способна отвести от самолета даже современные ПЗРК. Они игнорируют стандартные тепловые ловушки. Поэтому "Витебск" направляет на головку самонаведения вражеской ракеты лазерное излучение, и ей кажется, что цель совсем в другом месте.

В 2015 году на полигоне в Астраханской области проводились испытания "Витебска". По вертолету Ми-8, оснащенному БКО, выпустили 20 ракет переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". Ни одна в цель не попала.

Кроме того, СМ3 оснастят тепловизионным прицельным комплексом СОЛТ-25, а также системой "Гефест". Последняя, кстати, превращает даже неуправляемое оружие в высокоточное. Работает она по следующему принципу: собирает и анализирует местоположение цели и самолета, скорость и направление ветра, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление и многое другое. После чего "Гефест" рассчитывает идеальную траекторию полета боеприпаса с учетом всех влияющих на него факторов и автоматически его сбрасывает.

Разработкой модернизированного боевого самолета занимается концерн "Штурмовики Сухого". А обновлять Су-25 до версии СМ3 будут на 121 авиаремонтном заводе в подмосковной Кубинке.