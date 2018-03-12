Футболист "Зенита" Маммана из-за травмы пропустит до 9 месяцев

Питерский "Зенит" по итогам сыгранного вничью матча 22 тура чемпионата России по футболу с "Ростовом" (0:0) потерял защитника Эманнуэля Мамману. Аргентинский футболист получил повреждение в самом начале поединка с ростовчанами после того, как в одном из игровых моментов он неудачно приземлился на ногу.

Маммана не смог самостоятельно встать на ноги и покинул поле стадиона "Олимп 2" на носилках. После углубленного медицинского обследования у него было выявлено субтотальное повреждение передней крестообразной связки. Игроку предстоит операция, после которой общий срок восстановления займет от шести до десяти месяцев.

Аргентинец перешел в стан "сине-бело-голубых" накануне нынешнего сезона из французского "Лиона". В составе питерцев он провел 26 игр.