Домодедово отложило рейс в Анталию из-за смерти пассажира

В столичном аэропорту Домодедово пассажир скончался на борту самолета.

Лайнер Уральских авиалиний готовился вылететь в Анталию, но одному пассажиру стало плохо. К трапу вызвали скорую помощь, однако медикам не удалось спасти пассажира – он скончался, не приходя в сознание.

Вылет самолета задержан, передает "Интерфакс" со ссылкой исчтоник в экстренных службах аэропорта.