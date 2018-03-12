Сотрудники "Почты России" продемонстрировали технику разгрузки посылок пинками

"Почта России" пообещала наказать сотрудников из Ноябрьска за грубое обращение с посылками — мужчины заставляли отправления летать по воздуху, а после приземления на бетонный порог "подгоняли" ногами. Доказательством стала запись, сделанная одним из местных жителей.

Судя по кадрам, сотрудников отделения на улице Мира — а именно там столь безалаберно обращались с посылками — даже забавляла возможность размять ноги, пиная чужие отправления. В пресс-службе компании отметили, что столь странный способ разгрузки машины был связан с ремонтом в отделении, так что посылки попадают внутрь через центральный вход.

"По результатам проверки в отношении сопровождающего, осуществляющего обмен, будут применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения", — говорится в сообщении.

Местные жители отметили, что нередко получают в этом отделении посылки в непотребном виде, так что не исключено, что это не единичный случай разгрузки с помощью ног.