Спасите ребенка: улыбка Аделии может угаснуть вместе с ее жизнью

Спасите ребенка: улыбка Аделии может угаснуть вместе с ее жизньюЧитайте нас в Telegram
Аделия – очень добрая и улыбчивая девочка. У нее есть одна особенность – она всем и за все говорит "спасибо". Дома, в магазине, в садике, в больнице – везде! Шестилетняя малышка любит этот мир и окружающих людей, но судьба уготовила ей страшное испытание. Недавно девочке поставили смертельный диагноз – метахроматическая лейкодистрофия. Сейчас состояние Аделии резко ухудшается. Единственный способ вернуть малышке улыбку и надежду на спасение – проведение сложной и дорогостоящей трансплантации костного мозга (ТКМ). Сумма для простой семьи из Мелеуза неподъемная – 15 597 047 рублей, но без этого лечения девочка погибнет. Только объединив усилия, можно помочь малышке. Времени у нее совсем не осталось.
Давайте вместе спасем ребенка!
С 5 месяцев Аделечка часто болела — ОРВИ, ларинготрахеиты, бронхиты, дважды перенесла пневмонию. Так продолжалось до 5 лет.
"Я просила Бога, чтобы излечил мою доченьку от постоянных болезней, задавала себе вопрос: "За что она так мучается?". В тот момент я и не подозревала, что самое страшное нас еще ждет", — говорит мама Аделии, Алина.
Аделечку болезнь начала разрушать изнутри. Сначала у девочки болели ножки. Врачи успокаивали и говорили, что все пройдет с возрастом. Но за 2 последних года у ребенка изменилась походка, а уже сейчас девочка не может ходить без поддержки, начался тремор рук.Без операции малышка скоро потеряет слух, зрение, а затем просто задохнется.
Девочку можно спасти, но для этого нужно собрать огромную сумму на проведение ТКМ – 15 597 047 рублей. От этих цифр зависит жизнь Аделечки. Если каждый из нас поможет хотя бы небольшой суммой, это будет огромная помощь в спасении ребенка!
Мы просим вас помочь спасти детскую жизнь!
Помочь Аделии можно на сайте Благотворительного фонда "Алёша".
Также вы можете перечислить пожертвование на расчетный счет фонда:
Расчетный счет в "Cбербанке"
Банк: Северо-Западный Банк
ОАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
Счет банка 30101810500000000653
Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"
Расчетный счет (лицевой счет): 40703810055240000272
ИНН: 7805303459
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование для Каюмовой Аделии
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