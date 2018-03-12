Скончался Олег Табаков

Печальная новость для всех граждан России — скончался всенародно любимый актер и режиссер Олег Табаков. О смерти сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.

В конце ноября 2017 года стало известно о госпитализации актера. Сообщалось, что у Табакова диагностировали заражение крови, которое возникло во время установки зубных имплантов.

Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ, курс народного артиста СССР Василия Топоркова. В 1957 году он стал актером и режиссером Студии молодых актеров при МХАТе, возглавляемой Олегом Ефремовым. Студия затем была преобразована в самостоятельный театр "Современник". В театре дебютировал в роли студента Миши в спектакле "Вечно живые".

В театре, кино, на радио и телевидении Табаков сыграл около 200 ролей.

Табаков был дважды женат, у него четверо детей. От первого брака с актрисой Людмилой Крыловой у актера сын Антон и дочь Александра, от второго брака с актрисой Мариной Зудиной – сын Павел и дочь Мария.

В 2016 году Олег Табаков стал героем программы "Семейный альбом" на телеканале "Россия 1". Перебирая семейные фотографии, актер много рассказал о своем детстве, школе, первых работах в драмкружке.