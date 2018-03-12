Российские керлингисты обыграли сборную США на Паралимпиаде-2018

В южнокорейском Пхенчхане продолжаются Паралимпийские игры-2018. В соревнованиях керлингистов на колясках российские спортсмены со счетом 6:4 одержали победу над соперниками из США. Победу российской команде принесли скип Константин Курохтин, вице-скип Марат Максимов, а также Дарья Щукина, Андрей Мещеряков и Александр Шевченко.

Этот успех стал для россиян вторым на соревнованиях. Ранее команда России одержала победу над финнами, а также уступила Германии, Норвегии и Южной Корее.

Следующими соперниками россиян на Паралимпиаде станут соперники из Словакии и Великобритании. Игры состоятся 13 марта.