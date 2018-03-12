Умер знаменитый кутюрье Живанши

В возрасте 91 года умер знаменитый французский кутюрье Юбер де Живанши. Известно, что похороны пройдут в очень узком кругу. Близкие отмечает, что "вместо цветов и венков де Живанши предпочел бы пожертвование в UNICEF" (благотворительная организация, помогающая детям, пострадавшим во Второй мировой войне).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RFI, модельер умер во сне 10 марта.

Юбер де Живанши родился в 1927 году, обучался в Школе изящных искусств в Париже, а затем основал собственный модный дом Givenchy, который до сих пор носит его имя.

Юбер де Живанши — правнук французского живописца Пьера-Адольфа Бадена. Его понимание моды воплощали две знаменитые клиентки — Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди. Хепберн стала близким другом Живанши. Для нее дизайнер создал и свои первые духи. В 1961 году Одри Хепберн замерла перед витриной Tiffany&Co в элегантном черном платье Givenchy в фильме "Завтрак у Тиффани". Маленькое черное платье придумала в 1926 году Коко Шанель в память о погибшем возлюбленном. До того момента черный цвет, ассоциировавшийся с трауром, не пользовался успехом, но с приходом маленького чёрного платья стал весьма популярен. Платье, созданное Шанель, прикрывало колени, поскольку она считала колени самой некрасивой частью женского тела. Живанши усовершенствовал маленькое черное платье, сделав его короче.

Жаклин Кеннеди в платье от Живанши была на похоронах мужа, президента США Джона Кеннеди.