Гонки в Клину: буйного водителя отправили на психиатрическую экспертизу

Гонки в Клину: буйного водителя отправили на психиатрическую экспертизуЧитайте нас в Telegram
Безумные гонки с полицейскими устроил в подмосковном Клину разбушевавшийся водитель. Вначале в дежурную часть поступило сообщение, что на парковке торгового центра мужчина ведет себя неадекватно. Прибывшие на место полицейские попытались задержать хулигана. Но тот закрылся в машине, нажал на газ и стал крушить все вокруг, включая машину патрульных. Началась погоня. Водителя преследовали сразу несколько машин полиции, которые он все время пытался протаранить.
"На неоднократные требования полицейских остановиться водитель не реагировал. При задержании правонарушителя, создававшего явную угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения, сотрудники полиции применили табельное оружие и блокировали машину патрульными автомобилями", — сообщила Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
В итоге один полицейский получил травмы, три служебных автомобиля разбиты. Задержанный — 35-летний житель Новгородской области — вел себя очень странно, поэтому его направили на психиатрическую экспертизу. Выяснилось, что машина, на которой он скрывался, числится в угоне.
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