В Шереметьево возвращаются курительные комнаты

В 2018 году в столичный аэропорт Шереметьево должны вернуться места для курения. Их планируется обустроить как в южном комплексе (терминалы "D", "E" и "F"), так и в северном ("В", "С1" и "С2").

По данным материалов системы "СПАРК-Маркетинг", оператор аэропорта объявил конкурс на поставку семи павильонов для курения с вытяжной системой. Вентилятор и освещение будут работать в автоматическом режиме по датчику присутствия. Максимальная стоимость павильонов оценена в 3,95 миллиона рублей, передает "Интерфакс".

"Антитабачный закон" был принят в России в 2013 году. Он заработал в стране поэтапно: сначала курение было запрещено на стадионах, в школах, больницах, магазинах, на детских площадках, в самолетах. Летом 2014 года к этому перечню добавились гостиницы, кафе, рестораны, поезда, вокзалы и аэропорты.