Физики впервые получили двумерный галлий

Тема:
Материаловедение и новые материалы 1 час назад
Физики впервые получили двумерный галлийЧитайте нас в Telegram
Полку 2D-материалов прибыло. К графену и его собратьям добавился галлен – двумерный галлий. Для этого физикам пришлось применить новый метод получения таких материалов. О достижении сообщает научная статья, опубликованная в журнале Science Advances командой во главе с Чандрой Тивари (Chandra Tiwary) из Университета Райса, США.
Напомним, что "двумерным материалом" называется плёнка из вещества толщиной в считанные атомы. Такие материалы демонстрируют удивительные свойства. Например, самый известный из них – двумерный углерод графен – очень лёгкий и прочный, растягивается чуть ли не на 20% и является прекрасным проводником. Кстати, этим список его замечательных качеств отнюдь не исчерпывается.
Команда Тивари задалась целью создать двумерный галлий. Однако задача оказалась непростой. Этот металл имеет слишком низкую температуру плавления (всего 29,8 градусов Цельсия), чтобы тонкую твёрдую плёнку можно было получить осаждением атомов из паров вещества.
Тогда, может быть, удастся отделить этот слой от твёрдого образца? В конце концов, графен (правда, низкого качества) можно получить, просто наклеив на графит липкую ленту и оторвав её. Увы, с галлием этот номер не проходит. Межатомные связи в его кристаллах слишком прочны, чтобы галлен послушно отслаивался.
Помимо прочего, галлий ещё и легко окисляется, так что работы приходится вести в химически инертной атмосфере.
В конце концов исследователи нашли выход. Они нагревали металл до 29,7 градусов, то есть чуть ниже температуры плавления. Почти расплавленный галлий капал на стеклянную поверхность. Когда он немного охлаждался, исследователи прижимали сверху пластину из диоксида кремния. Когда этот "пресс" поднимали, на нём оставалось несколько двумерных слоёв галлена.
Получился "слоёный пирог": подложка из оксида кремния и слой галлена на ней. Подобные пироги исследователи выпекли, используя вместо оксида кремния и другие вещества, такие как нитрид галлия, арсенид галлия, чистый кремний и никель.
Каждый из таких образцов имеет собственные физические свойства. Это важно для создания наноэлектроники: можно подобрать комбинацию, удобную для конкретных приложений.
"Тот же метод может быть исследован для других металлов и соединений с низкими температурами плавления", – поясняет Тивари.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о двумерных материалах на основе бора, германия и многих других веществ.
Ранее по теме
-
Графен превратили в эффективный контейнер для удобрений2 часа назад
-
Ионы гелия открыли новые свойства привычных материалов и новые возможности12 суток назад
-
Хлопковые отходы превратят в экологически чистый аэрогель24 суток назад
-
Выжигание лазером: графеновые датчики появятся на еде, одежде и бумаге26 суток назад
-
Физики нашли сотни двумерных материалов, которые могут составить конкуренцию графену27 суток назад
-
Физики впервые создали суперионный лёд1 месяц назад
Сейчас
Скончался Олег Табаков
Картина дня
-
Скончался Олег Табаков
- Фильм "Путин" за сутки собрал более 6 миллионов просмотров
- Нападение собак под Истрой: рассказ очевидца
- Россия снова выбрала Самойлову для "Евровидения"
- Песков прокомментировал слова Путина о "пурге"
Самое читаемое
-
Путин сообщил, кто сменит его на посту президента
- Цена жизни - 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
- Неизвестный препарат помог финской лыжнице выиграть три награды Пхенчхана
- Сирийские ловушки: боевики бьют по днищам танков из РПГ
- Школьницы сняли на видео жестокое избиение сверстницы
Авто.Вести.Ru
-
Новейший Volkswagen Teramont: российские цены
- Лучшие девушки автосалона в Женеве
- Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!
- Обновленный Mercedes-Benz C-Class взял технологии у "старших"
- В Kia сообщили, когда в России стартует обновленная Optima
Экономика
-
Миру грозит долларовый кризис?
- Трамп начал торговую войну. Для чего?
- Глава КНР сможет править бессрочно
- 10 вымирающих регионов России
- Ядерное оружие и политика: необходимый противовес
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Как алкоголь может навредить здоровью: рак, психоз и не только
- 14 мифов о сне, в которые не стоит верить
- Родители, сажающие детей на диету, не всегда правы
- Правда или миф: растут ли волосы и ногти после смерти?
- Есть вопрос: что делать с недостатком витамина D
Вести в 20.00
-
Отравление Скрипаля: новая антироссийская истерия
- Путин рассказал об упырях и стартапах
- Самое оригинальное поздравление с 8 марта
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
Нападение собак под Истрой: мужчина погиб, женщина в реанимации
- В супермаркете девушку чуть не задавило грудой тележек
- Личные факты из жизни великих: в столице представили редчайшие документы
- Ледяной дождь, снегопад и морозы: погода проверит москвичей на прочность
- Уникальная операция: врачи спасли пенсионерку, попавшую под автобус
- Спектакли в форматах комикса и чата: "Детский Weekend" пошел на эксперимент
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Игра Bitcoin Tycoon: почувствуй тяготы майнинга
- 10 игр, которые "умрут" в течение ближайших 5 лет
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Стивен Спилберг: у истоков Call of Duty и всей современной поп-культуры
- Разработчики «Ведьмака» намекнули на скорое возвращение Геральта
Наука
-
Графен превратили в эффективный контейнер для удобрений
- Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному
- "Клеточный секрет" татуировок позволит удалять их более эффективно
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"