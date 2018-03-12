В Японии собаки сняли панорамы для карт Google. Видео

Представители компании Google сообщили, что панорамы японского города Одате в префектуре Акита для их сервиса Google Street View сняли три собаки породы акита-ину. Для этого милые животные вместе со своими хозяевами обошли весь населенный пункт и ближайшие окрестности.

На спинах собак Ако, Асуко и Пууко были закреплены с помощью упряжек камеры с обзором в 360 градусов.

Японский город Одате славится тем, что является родиной знаменитого пса Хатико. В центре местечка установлен памятник этому героическому животному.

Ранее сообщалось, что на Фарерских островах панорамы для Google сняли овцы.