Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Сашу Дашко

12 февраля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Саши Дашко из Москвы. Девятилетнюю москвичку Сашу по ночам мучают кошмары: она летит вниз по крутой лестнице, падает на спину и кричит от ужасной боли. Только эта боль девочке не снится, она самая настоящая и острая, как скальпель. В прошлом году Саша получила серьезную травму позвоночника, но правильный диагноз – посттравматический сколиоз 4-й степени – врачи поставили ей только через год. Все это время девочка страдала от мучительной боли в спине. Теперь выпрямить Саше позвоночник поможет только сложная и дорогая операция с установкой металлоконструкции.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 179 768 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 451 649 руб. 172 195 руб собрали слушатели радио "Говорит Москва". 555 924 руб собрали читатели rusfond.ru и ria.ru. Деньги собраны. Госпитализация в феврале–2018. Родители Саши благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".